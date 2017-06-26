По словам главы департамента судейства Международной федерации футбола Массимо Бузакка, новая система вскоре будет использоваться в Германии и Италии.

В ФИФА положительно оценили работу системы видеопомощи для судей на матчах Кубка конфедераций. Об этом на пресс-конференции сообщил глава департамента судейства Международной федерации футбола Массимо Бузакка, отметив, что новая система будет использоваться во время чемпионатов, которые пройдут в Германии и Италии. Однако это произойдёт после того, как судьи наберутся опыта.

— Мы очень позитивно расцениваем данную ситуацию. Мы начали работать на турнире ФИФА, и результаты достигнуты очень хорошие, но есть и аспекты, которые подлежат улучшению, — отметил он.

Бузакка отметил, что на данный момент явных ошибок пропущено не было. В результате 29 инцидентов судьи приняли верные решения. Шесть решений арбитров были скорректированы после просмотров.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что на КК-2017 будет справедливое судейство.