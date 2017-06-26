Порошенко подарил Макрону картину Сущенко, арестованного в РФ за шпионаж

Написанный в 2001 году натюрморт отправили во Францию с разрешения жены якобы украинского журналиста.

Президент Украины Пётр Порошенко подарил французскому лидеру картину украинца Романа Сущенко, арестованного в России за шпионаж. Об этом написал на своей странице в "Фейсбуке" пресс-секретарь главы Украины Станислав Цеголко.

— С разрешения жены Романа президент Украины передал президенту Макрону картину, написанную Романом в 2001 году, — сообщил Цеголко.

Украинский журналист Роман Сущенко арестован в России по обвинению в шпионаже. ФБС возбудила в его отношении уголовное дело, когда выяснилось, что он является кадровым сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В апреле суд продлил срок его ареста до конца июня.