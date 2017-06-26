Фанаты "постаревшего" Бекхэма возмутились количеством фотошопа на его снимках

Новому герою мужской версии журнала Vogue Дэвиду Бекхэму устроили фотосессию в ретростиле. Но фанатам категорически не понравились снимки "постаревшего" кумира.
— Здесь Дэвид очень старо выглядит, причёска вообще не его, люблю черно-белое фото, но на этих все недостатки и морщины не скрываются, а наоборот подчёркиваются, — отметил один из поклонников.
"Постаревший" Дэвид Бэкхем не понравился фанатам.
Фото: Instagram.com/davidbeckham
Пользователи соцсетей отметили, что у футболиста совершенно не "глянцевая" внешность.
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