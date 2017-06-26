Фанаты "постаревшего" Бекхэма возмутились количеством фотошопа на его снимках

Футболист снялся в фотосессии для мужской версии Vogue в ретростиле. Болельщики были возмущены его видом.

Новому герою мужской версии журнала Vogue Дэвиду Бекхэму устроили фотосессию в ретростиле. Но фанатам категорически не понравились снимки "постаревшего" кумира.

An honour to work with the talented @bailey_studio and thanks to @cathykasterine + @luomovogue #luomovogue Публикация от David Beckham (@davidbeckham) Июн 12 2017 в 4:03 PDT

— Здесь Дэвид очень старо выглядит, причёска вообще не его, люблю черно-белое фото, но на этих все недостатки и морщины не скрываются, а наоборот подчёркиваются, — отметил один из поклонников.

"Постаревший" Дэвид Бэкхем не понравился фанатам. Фото: Instagram.com/davidbeckham

Пользователи соцсетей отметили, что у футболиста совершенно не "глянцевая" внешность.