Фанаты "постаревшего" Бекхэма возмутились количеством фотошопа на его снимках

Читайте также

Фанаты "постаревшего" Бекхэма возмутились количеством фотошопа на его снимках

687
Футболист снялся в фотосессии для мужской версии Vogue в ретростиле. Болельщики были возмущены его видом.

Новому герою мужской версии журнала Vogue Дэвиду Бекхэму устроили фотосессию в ретростиле. Но фанатам категорически не понравились снимки "постаревшего" кумира.

An honour to work with the talented @bailey_studio and thanks to @cathykasterine + @luomovogue #luomovogue

Публикация от David Beckham (@davidbeckham)

— Здесь Дэвид очень старо выглядит, причёска вообще не его, люблю черно-белое фото, но на этих все недостатки и морщины не скрываются, а наоборот подчёркиваются, — отметил один из поклонников.

"Постаревший" Дэвид Бэкхем не понравился фанатам.

Пользователи соцсетей отметили, что у футболиста совершенно не "глянцевая" внешность.

<p>Фото: Instagram.com/davidbeckham</p>

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!