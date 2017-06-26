Марадона назвал себя фанатом Путина и заявил о скором визите в Россию

Легендарный футболист намекнул, что может принять участие в церемонии открытия ЧМ-2018.

Прославленный аргентинский футболист Диего Марадона признался, что является фанатом Владимира Путина и проанонсировал, что скоро приедет в Россию для встречи с ним. Об этом сообщает аргентинское издание Ole.

При этом он намекнул, что может принять участие в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года в России или каким-то образом поучаствовать в организации первенства.

— Он мне позвонил и попросил кое-что сделать для чемпионата мира — 2018, который состоится в России, — заявил Марадона. — Я фанат Путина и с радостью откликнусь на просьбу.

По словам лучшего футболиста ХХ века согласно опросу на сайте ФИФА, в последний раз представители российского президента связывались с ним пару месяцев назад, а следующим шагом якобы будет личная встреча с Путиным.

Отметим, в Кремле пока не прокомментировали информацию о возможном привлечении Марадоны к организации ЧМ.