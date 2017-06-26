В Роскомнадзоре объяснили блокировку видео с Порошенко и Макроном

Кадры, размещённые на сайте Елисейского дворца, являются предметом иска о защите авторских прав, сообщили в ведомстве.

В Роскомнадзоре прокомментировали блокировку одной из веб-страниц на сайте Елисейского дворца, посвящённых итогам встречи Петра Порошенко и Эммануэля Макрона в Париже. Как сообщили Лайфу в ведомстве, это было вызвано необходимостью защиты интересов правообладателей.

— Своё видео сайт Елисейского дворца не размещает, а использует видеофайлы размещённые на Dailymotion (www.dailymotion.com). Данный же ресурс был заблокирован по решению суда, в связи с иском телеканала "Пятница" за нарушение авторских прав. Именно в связи с блокировкой этого ресурса оказался недоступен и сайт Елисейского дворца, — пояснили в Роскомнадзоре.

Отметим, видео с сайта Елисейского дворца стало недоступно в некоторых российских регионах несколько часов назад. Некоторые блогеры поспешили связать блокировку заявлениями Макрона, прозвучавшими на встрече с украинским лидером. Однако Роскомнадзор заблокировал и другие видеозаписи, которые находятся на запрещённом в России французском видеохостинге Dailymotion.