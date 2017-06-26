"Не выходи на улицу, не совершай ошибку". МЧС напоминает о поведении при урагане

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"Не выходи на улицу, не совершай ошибку". МЧС напоминает о поведении при урагане

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Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Сотрудники министерства попросили граждан не ставить автомобили под деревьями и держаться подальше от рекламных щитов.

Сотрудники столичного МЧС напомнили жителям столицы, как вести себя при ухудшении погодных условий. Ранее в Москве объявили жёлтый уровень опасности. Штормовое предупреждение будет действовать до утра 27 июня.

Синоптики предполагают, что будет сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер с порывами от 18 до 23 метров в секунду.

— При сильном ветре по возможности переждите непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не прячьтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль в гараж, — отмечается в сообщении.

Спасатели рекомендовали при возможности не выходить из дома при грозе и граде. Находясь в помещении, необходимо быть дальше от окон и электроприборов. Машину же рекомендуется парковать на обочине.

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