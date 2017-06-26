АФК "Система" сообщила об аресте своих активов по иску "Роснефти"

В частности, в исполнительном листе фигурируют названия таких компаний как МТС, МЕДСИ и БЭСК.

АФК "Система" сообщила об аресте части своих активов судебными приставами по иску "Роснефти". Об этом сообщает РБК.

Речь идет о 31,76% акций компании МТС, полном пакете (100%) сети частных медицинских клиник МЕДСИ и 90,47% акций БЭСК — одной из крупнейших электросетевых компаний в России.

Представители "Системы" уже назвали эти меры "очередной попыткой оказать беспрецедентное давление на компанию".

— К сожалению, десятки тысяч наших акционеров и акционеров МТС в результате иска уже понесли потери на более чем 150 млрд рублей, после принятия обеспечительных мер их потери, скорей всего, значительно увеличатся. Это особенно возмутительно в связи с тем, что судебный процесс касается общеприменимых корпоративных действий, которые осуществлялись открыто и публично еще в 2014 году и никем никогда не оспаривались, — приводит издание комментарий представителей компании.