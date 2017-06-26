Немецкие футболисты хотят базироваться на юге России, так как им понравились климат и условия в Сочи.

Ведущие сборные не хотят размещаться в Москве во время ЧМ-2018 из-за пробок. Как сообщает ESPN FC, среди них есть команды Англии и Германии, которые однозначно вычеркнули столицу из списка возможных вариантов.

Главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт остался недоволен дорожным движением в Москве во время Кубка конфедераций — 2017, поэтому сейчас рассматриваются другие базы. А сборную Германии впечатлили условия Сочи, поэтому во время чемпионата мира они будут размещаться в южной части страны.

Напомним, что финальная часть чемпионата мира по футболу 2018 года пройдёт с 14 июня по 15 июля в России.