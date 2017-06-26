Жителям Крыма не вернули деньги за несостоявшееся выступление блогера Соболева

"Миллионник" YouTube не приехал в Севастополь на встречу с фанатами, так как ему не собрали гонорар в 1,2 миллиона рублей.

Известный блогер Николай Соболев должен был посетить Крым 4 июля и встретиться с поклонниками. Однако мероприятие отменилось из-за того, что организаторы не смогли окупить миллионный гонорар звезды Интернета. Как сообщает паблик Mash, за одну встречу Николай Соболев берёт 1,2 млн рублей. Но из запланированных 2000 билетов продали 480, а денег до мероприятия собрали всего 500 тысяч.

Снижать свой гонорар Соболев отказался, при этом потребовал вернуть 550 тысяч за анонс в своём блоге.

— Мы должны оплатить анонс, который он выпустил на своём канале, где он пригласил своих подписчиков, — рассказал организатор встречи Александр Кашин. — Оплачивать почти половину гонорара за ролик на "Ютюбе"? Да, по условиям мы должны, но мероприятие не состоялось, я надеюсь, что они пойдут нам навстречу.

Теперь организаторам необходимо отдать не только эти деньги, но ещё и продать книги Соболева на 140 тысяч, которые были приобретены в качестве подарков для обладателей VIP-билетов.

Фанаты, которым не вернули деньги за купленные билеты, уже написали заявления в полицию.

— Мы начали сбор людей, которые не получили деньги. Таких свыше 50 человек, — заявила Юлия Блоцкая, купившая билет на выступление Соболева.

Николай Соболев — петербургский видеоблогер, набравший более четырёх миллионов подписчиков на YouTube.