"Булава" из Баренцева моря успешно поразила цели на Камчатке

Пуски были произведены с подводного крейсера стратегического назначения "Юрий Долгорукий".

Пресс-служба Минобороны отчиталась об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракетой "Булава". Пуски были произведены в Баренцевом море с подводного крейсера стратегического назначения "Юрий Долгорукий" (проект 955 "Борей").

— Пуск выполнен из подводного положения в соответствии с планом боевой подготовки, — сообщили в ведомстве.

Все цели на полигоне Кура, который располагается на Камчатке, были успешно поражены.

Согласно данным из открытых источников, дальность полёта "Булавы" составляет 9300 километров, забрасываемый вес — 1150 килограммов.

Как ранее анонсировал министр обороны Сергей Шойгу, в 2021 году на вооружение российского флота поступят 13 подводных лодок, в том числе семь представителей класса "Борей". Он напомнил, что три такие субмарины уже переданы флоту. Каждая из них несёт 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".