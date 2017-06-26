Близнецы Бейонсе выписаны из больницы

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Близнецы Бейонсе выписаны из больницы

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Американская певица Бейонсе. Фото: ©REUTERS/Eduardo Munoz

По данным TMZ, дети звезды и её мужа рэпера Джей Зи уже находятся дома в Малибу.

Новорождённые близнецы американской певицы Бейонсе и её супруга рэпера Джей Зи выписаны из больницы и находятся в съёмном доме пары в Малибу. Об этом сообщает TMZ, отмечая, аренда обходится паре в $400 000 в месяц.

Дом с видом на океан располагается на территории в 6,3 акра, что составляет более 25 тысяч квадратных метров. Пара планирует переехать и присматривает собственный дом в Лос-Анджелесе.

Ранее Лайф сообщал, что новорождённые близнецы Бейонсе находятся в больнице по причине того, что родились преждевременно и проходят фототерапию.

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