Воронежский авиазавод прокомментировал сообщения о закрытии производства Ан-148

Напомним, ранее сообщалось, что в Воронежском авиастроительном объединении доделывают два последних воздушных судна.

В Воронежском акционерном самолётостроительном обществе (ВАСО) прокомментировали появившиеся сообщения о закрытии производства Ан-148. Как сообщили в пресс-службе ВАСО, в настоящий момент в соответствии с договором с Минобороны в 2017 году заводу осталось сдать три Ан-148, в следующем — два, а продолжение изготовления воздушных судов будет зависеть от наличия заказчиков.

— Будет ли продолжен выпуск Ан-148, зависит от того, будут ли на самолёт данного типа заказчики или нет. Ведутся переговоры с Анголой и Индией, — сообщает "Вести-Воронеж".

Как сообщалось ранее, РФ закрывает совместное с Украиной производство Ан-148, поскольку "политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений".