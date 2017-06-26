В Краснодарском крае зоозащитники спасли розовых собак

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В Краснодарском крае зоозащитники спасли розовых собак

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Фото: ВКонтакте

Две брошенные самоедские собаки были найдены в лесу в 60 километрах от Геленджика.

В Краснодарском крае, в 60 километрах от Геленджика волонтёры обнаружили двух брошенных самоедских собак, шерсть которых была выкрашена в розовый цвет. По словам активистов из сообщества в соцсети "ВКонтакте" "Хаски Хэлп", животные использовались для фотосессий на улицах.

После того как собаки стали не нужны, их оставили в лесу. По данным зоозащитников, в глубине леса мог остаться ещё один пёс. В то же время поступают сообщения от жителей и туристов из Новороссийска и Геленджика о том, что в этих городах фотографы предлагают сфотографироваться с щенками, окрашенными в голубой и розовый цвета.

По данным региональных СМИ, прокуратура Краснодарского края начала проверку по предоставленным фактам. Спасённые собаки будут перевезены в Москву.

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