Спасатели ищут на Эльбрусе альпиниста из Мурманска

Мужчина отказался от дальнейшего восхождения и не вернулся на базу в назначенное время.

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России ищут альпиниста из Мурманска, который в составе группы совершал восхождение на Эльбрус и не вернулся на базу в назначенное время. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

В 20:05 26.06.2017 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике поступило сообщение о том, что в Эльбрусском районе на горе Эльбрус на высоте 3800 метров в районе ледника Ирикчат. При восхождении зарегистрированной группы из пяти человек из города Мурманск один отказался от дальнейшего восхождения и не прибыл в назначенное время, — говорится в сообщении.

Как отмечается, для поисков альпиниста привлечена группа из восьми спасателей, а также одна единица техники.