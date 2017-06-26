Рогозин ответил анекдотом на вопрос про отношение к антироссийским санкциям

Вице-премьер отметил, что ограничения против России побуждают к развитию разных отраслей промышленности.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин ответил анекдотом на вопрос про отношение к санкциям в России.

— Французу говорят: "Вы знаете, что француженки не любят больше французов?" Он отвечает: "Кошмар!" И прыгает с моста. Американцу говорят: "Вы знаете, что Америка больше не сверхдержава?" Он говорит: "О ноу" и прыгает с моста. А русскому говорят: "Вы знаете, что с этого моста прыгать нельзя?" Естественно, он сразу спрыгнул, — цитирует слова политика издание Sputnik Сербия.

По словам Рогозина, санкции являются клоунскими и только побуждают россиян показывать свои лучшие качества.

— Нам даже как-то интересно уже стало. А от того, что запретили ездить… Мне, например, запретили ездить в Австралию, так я и не собирался, — сказал вице-премьер.