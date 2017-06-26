На сарай в Нидерландах упал камень возрастом в 4,5 миллиарда лет

По информации учёных, хондритовый метеорит является ровесником Солнечной системы.

Упавший на сарай в Нидерландах в январе этого года камень оказался хондритовым метеоритом, возраст которого четыре с половиной миллиарда лет. Об этом сообщает портал Dutch News со ссылкой на результаты исследования учёных, которые отметили, что предмет является ровесником Солнечной системы.

Scientists identify rock that crashed through shed roof as meteorite https://t.co/q7xA2NoGej — DutchNews.NL (@DutchNewsNL) 26 июня 2017 г.

— Он прилетел из района между Марсом и Юпитером, это пространство полно космического мусора и микропланет, — отметил геолог Лео Кригсман.

Зимой осколок весом в полкилограмма пробил крышу сарая в деревне Брук провинции Северная Голландия. Он был передан в Музей естествознания в Лейдене, который сейчас намеревается приобрести метеорит у владельцев. Рыночная стоимость космического объекта составляет тысячу евро.

Отмечается, что в Нидерландах метеориты падают примерно каждые два-три года, однако в большинстве случаях их не обнаруживают. Упавший на сарай осколок стал шестым зарегистрированным в стране.