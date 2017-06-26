На сарай в Нидерландах упал камень возрастом в 4,5 миллиарда лет

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На сарай в Нидерландах упал камень возрастом в 4,5 миллиарда лет

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По информации учёных, хондритовый метеорит является ровесником Солнечной системы.

Упавший на сарай в Нидерландах в январе этого года камень оказался хондритовым метеоритом, возраст которого четыре с половиной миллиарда лет. Об этом сообщает портал Dutch News со ссылкой на результаты исследования учёных, которые отметили, что предмет является ровесником Солнечной системы.

— Он прилетел из района между Марсом и Юпитером, это пространство полно космического мусора и микропланет, — отметил геолог Лео Кригсман.

Зимой осколок весом в полкилограмма пробил крышу сарая в деревне Брук провинции Северная Голландия. Он был передан в Музей естествознания в Лейдене, который сейчас намеревается приобрести метеорит у владельцев. Рыночная стоимость космического объекта составляет тысячу евро.

Отмечается, что в Нидерландах метеориты падают примерно каждые два-три года, однако в большинстве случаях их не обнаруживают. Упавший на сарай осколок стал шестым зарегистрированным в стране.

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