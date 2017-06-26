Количество погибших при крушении судна в Колумбии возросло до семи

Как сообщали очевидцы ранее, капитан судна El Almirante при крушении первым покинул борт.

Количество погибших при крушении прогулочного судна в Колумбии возросло до семи человек. Об этом на своей странице в "Твиттере" заявил губернатор департамента Антиокия Луис Перес Гутьеррес.

Actualización cifras: rescatan sin vida mujer adulta, Marta Nora Gómez. Personas fallecidas 7, desaparecidos 13. Continuamos sin descanso. — Luis Pérez Gutiérrez (@Luis_Perez_G) 26 июня 2017 г.

Напомним, ранее президент страны Хуан Мануэль Сантос сообщал о шести жертвах.

— Актуализация цифр: найдено тело пожилой женщины Марты Норы Гомес. Погибли семь человек, пропали без вести 13. Мы продолжаем (работу) без отдыха, — написал губернатор.

Как сообщал Лайф ранее, накануне в Колумбии затонуло судно, на борту которого находились 150 человек.