Количество погибших при крушении судна в Колумбии возросло до семи

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Количество погибших при крушении судна в Колумбии возросло до семи

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Фото: © REUTERS/ Fredy Builes

Как сообщали очевидцы ранее, капитан судна El Almirante при крушении первым покинул борт.

Количество погибших при крушении прогулочного судна в Колумбии возросло до семи человек. Об этом на своей странице в "Твиттере" заявил губернатор департамента Антиокия Луис Перес Гутьеррес.

Напомним, ранее президент страны Хуан Мануэль Сантос сообщал о шести жертвах.

— Актуализация цифр: найдено тело пожилой женщины Марты Норы Гомес. Погибли семь человек, пропали без вести 13. Мы продолжаем (работу) без отдыха, — написал губернатор.

Как сообщал Лайф ранее, накануне в Колумбии затонуло судно, на борту которого находились 150 человек.

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