Трамп и Роулинг вошли в список самых влиятельных блогеров по версии Time

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Трамп и Роулинг вошли в список самых влиятельных блогеров по версии Time

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Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Carlos Barria

В рейтинг попали те, кто оказывает глобальное влияние на соцсети, а также задаёт тон и направление мировым новостям.

Журнал Time опубликовал список 25 самых влиятельных людей в Интернете. Благодаря активному ведению аккаунта в "Твиттере" в него вошёл и президент США Дональд Трамп.

— Но несмотря на, возможно, нескончаемую драму или благодаря ей, Трамп сейчас является мировым лидером с наибольшим числом подписчиков в "Твиттере", что даёт ему возможность достаточно эффективно доносить своё послание так, как он считает нужным, — отмечает издание.

Также в списке влиятельных блогеров оказались британская писательница Джоан Роулинг, звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян, певицы Кэти Перри и Рианна, российский оппозиционер Алексей Навальный и семилетняя сирийка Бана Алабед, которая вела онлайн-блог из Алеппо.

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