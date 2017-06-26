Убит брат легендарного мексиканского боксёра Хулио Сесара Чавеса- младшего

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Убит брат легендарного мексиканского боксёра Хулио Сесара Чавеса- младшего

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Как сообщает ABC News, один из злоумышленников выстрелил после того, как брат спортсмена отказался давать ему большую сумму денег.

Власти Мексики сообщили об убийстве младшего брата легендарного мексиканского боксёра Хулио Сесара Чавеса — Рафаэля Чавеса, пишет AP.

По данным агентства, мужчина получил огнестрельное ранение, когда пытался дать отпор грабителям, пробравшимся в его дом.

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