Евратом ратифицировал соглашение об ассоциации Украины с ЕС

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что вступление документа в силу в полном объёме ожидается с 1 сентября 2017 года.

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил о ратификации Европейским сообществом по атомной энергии (Евратом) соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом он написал в своём "твиттере".

— Евратом ратифицировал сегодня соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Ещё один повод для хорошего настроения, — отметил Климкин.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что процедура ратификации соглашения об ассоциации с ЕС завершится в июле. А вступление документа в силу в полном объёме ожидается с 1 сентября 2017 года.