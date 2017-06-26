Белый дом: Решение сената по санкциям против РФ принято с нарушениями

При этом Шон Спайсер не стал сообщать об отношении Трампа к новым ограничительным мерам против РФ.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Сенат США принял решение по антироссийским санкциям с процедурными нарушениями.

— Сенатское решение было принято с нарушением процедуры, так что сейчас законопроекта нет, — отметил Спайсер.

При этом он не стал рассказывать журналистам об отношении Дональда Трампа к новым санкциям против России.

— Наш президент не телеграфирует заранее о том, что станет делать по многим из этих вопросов. Во многом ведётся тихая дипломатия. Пока мы не готовы о чём-то объявить, мы об этом и не говорим, — сказал пресс-секретарь.

Как сообщал Лайф, в середине июня американский сенат окончательно утвердил законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против России и Ирана. Поправки предусматривают ужесточение существующих ограничений, в том числе в отношении ряда российских "энергетических проектов", а также против других ключевых секторов российской экономики — металлургии, судоходства и железных дорог.