Девушка погибла из-за того, что трос не был прикреплён к мосту, с которого она прыгала.

В Испании осудили инструктора по банджи-джампингу, плохое произношение которого привело к гибели девушки-подростка в 2015 году.

Как сообщает The Mirror, мужчина невнятно произнёс по-английски No jump (не прыгать), фразу туристка из Голландии восприняла как Now jump (теперь прыгай). Кроме того, мост, где произошёл смертельный прыжок, как оказалось, не предназначен для подобного вида спорта.

Согласно данным СМИ, мужчине предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.