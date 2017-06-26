Продавать алкоголь разрешили по паспорту болельщика и водительским правам

Как говорится в приказе, опубликованном на портале правовой информации, использовать FAN ID можно будет только до 31 декабря 2018 года.

Минпромторг расширил перечень документов, по которым продавец может убедиться в совершеннолетии покупателя, приобретающего алкоголь. К 12 удостоверениям прибавились также водительские права и паспорт болельщика.

Ранее купить алкогольную продукцию можно было, предоставив паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, временное удостоверение личности, паспорт моряка, дипломатический, служебный паспорта, удостоверение личности военнослужащего или военный билет, паспорт иностранного гражданина, вид на жительство в России, разрешение на временное проживание в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России.