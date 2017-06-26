Останки ранее похищенного журналиста нашли в Мексике

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Останки ранее похищенного журналиста нашли в Мексике

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Полицейские и военные в Мексике. Фото: © REUTERS/Josue Gonzalez

Согласно данным полицейских, за последние полгода в стране были убиты семеро представителей СМИ.

Мексиканские власти нашли останки ранее похищенного журналиста Сальвадора Адаме. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные генеральной прокуратуры штата Мичоакан.

По информации агентства, останки были обнаружены в криминальном районе Тьерра-Кальенте. Журналист пропал в мае текущего года.

Отметим, что похищения и убийства представителей СМИ в Мексике происходят регулярно. Так, месяц назад в столице штата Санилоа Кульякане был убит известный журналист Хавьер Вальдес, освещавший проблемы с наркотиками в стране.

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