Останки ранее похищенного журналиста нашли в Мексике

Согласно данным полицейских, за последние полгода в стране были убиты семеро представителей СМИ.

Мексиканские власти нашли останки ранее похищенного журналиста Сальвадора Адаме. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные генеральной прокуратуры штата Мичоакан.

#BREAKING Mexican authorities have identified the burned remains of kidnapped journalist

Salvador Adame — AFP news agency (@AFP) 26 июня 2017 г.

По информации агентства, останки были обнаружены в криминальном районе Тьерра-Кальенте. Журналист пропал в мае текущего года.

Отметим, что похищения и убийства представителей СМИ в Мексике происходят регулярно. Так, месяц назад в столице штата Санилоа Кульякане был убит известный журналист Хавьер Вальдес, освещавший проблемы с наркотиками в стране.