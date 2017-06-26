Рогозин сравнил позицию США по "Северному потоку — 2" с "демаршем людоеда"

Как отметил вице-премьер, препятствование реализации проекта представляет собой намерение "жевать обои вместо пищи".

Замглавы Правительства РФ Дмитрий Рогозин сравнил попытку США препятствовать реализации строительства "Северного потока — 2" с демаршем людоеда, который намерен стать вегетарианцем.

— Отказ от "Северного потока", попытка сорвать переговоры по "Южному потоку" и так далее — это такой демарш людоеда, который хочет стать вегетарианцем, — приводит слова вице-премьера РИА "Новости".

— Не будем потреблять русский газ, вообще не будем. Ничего есть не будем, мы будем обои жевать. Они считают, что если мы им даём газ, то мы их ставим на колени. Как? Это же чисто коммерция, — сказал Рогозин.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко назвал строительство газопровода "местью Украине".