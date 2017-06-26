Боевики из сектора Газа выпустили ракету по Израилю

Военные прочёсывают местность у границы с палестинским анклавом в поисках места падения снаряда.

Выпущенная палестинскими боевиками из сектора Газа ракета разорвалась на незастроенной местности в региональном совете Израиля Шаар Ха-Негев на юге страны. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии обороны.

По официальным данным, в результате обстрела никто не пострадал. Материальный ущерб тоже не был причинён.

В марте этого года Израиль уже подвергался ракетному обстрелу с территории сектора Газа. Тогда в ответ израильские самолёт и танк поразили огнём две позиции движения ХАМАС в секторе Газа.