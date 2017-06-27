В НАТО заявили о растущей "по всем фронтам российской угрозе"

Глава военного комитета НАТО генерал Пётр Павел заявил, что модернизация ВС России вызывает беспокойство у альянса.

Павел отметил, что в России разрабатываются новые виды как обычных, так и ядерных вооружений, идёт полномасштабная модернизация вооружённых сил. Однако, по его словам, намерения Москвы пока блоку не ясны.

— Есть моменты, которые должны нас волновать, и мы должны быть готовы. Поэтому мы воспринимаем эту, пусть и потенциальную, угрозу крайне серьёзно, — цитирует его Politico.