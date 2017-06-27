Сенатор: Трамп должен одобрить законопроект об антироссийских санкциях

Ранее СМИ сообщали о готовности Белого дома опротестовать ряд положений документа.

Президент США Дональд Трамп должен одобрить законопроект об антироссийских санкциях. Такое мнение выразил сенатор-демократ Чак Шумер, пишет Bloomberg.

— Трамп должен одобрить законопроект о санкциях в отношении России, а попытка заблокировать его вызовет много вопросов, — цитирует агентство слова Шумера.

В середине июня американский сенат окончательно утвердил законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против России и Ирана. Ограничения относятся к ряду российских "энергетических проектов", а также коснутся металлургии, судоходства и железных дорог.

Позже СМИ сообщили о готовности Белого дома опротестовать ряд положений законопроекта. В частности, в администрации Трампа обеспокоены процессом рассмотрения решения конгрессом — по мнению экспертов, он может позволить Белому дому и сенату блокировать президентскую отмену санкций.