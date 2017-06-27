Сечин спрогнозировал ситуацию при сохранении цены на нефть в $40

Глава "Роснефти" считает, что период относительно низких цен пришёл надолго, при этом углеводородная энергетика, по его мнению, будет востребована "до 2050 года и далее".

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в статье, опубликованной в газете "Известия", рассказал о последствиях длительного сохранения цен на нефть на уровне 40 долларов. По его словам, при этой ситуации половина производства в мире будет убыточна.

— Добыча будет нерентабельна на глубоководных песках Бразилии, на нефтяных песках Канады. Возникнут сложности у производителей сланцевой нефти, за исключением высокоэффективных участков Пермского бассейна, — отмечает глава "Роснефти".

По его словам, сохранить устойчивость при низких ценах на нефть смогут толко те производители, которые имеют относительно низкие издержки — это проекты в РФ, Саудовской Аравии, США, Иране. Остальные, по мнению Сечина, будут вынуждены уйти.