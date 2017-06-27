"Сохранить Пепе". Создатель известного лягушонка работает над его воскрешением

Создатель лягушонка Пепе художник Мэтт Фьюри планирует воскресить своего персонажа из-за интернет-троллей, которые сделали его символом ненависти. Об этом пишет агентство Associated Press.
Фьюри и его брат Джейсон запустили краудфандинговую кампанию Save Pepe ("Сохранить Пепе") — они планируют собрать $10 тысяч на новую книгу комиксов с участием лягушонка.
Создатель персонажа сказал, что был удивлён реакцией общества на "смерть Пепе".
— Предполагалось, что это просто шутка, — отметил Фьюри.
Адвокат художника Кимберли Мотли рассматривает возможность судебного процесса против тех, кто извлекает выгоду из образа Пепе без разрешения Фьюри.
Лягушонок Пепе — это один из четырёх героев комикса Мэтта Фьюри Boy`s Club, вышедшего в 2005 году. Большую популярность персонаж обрёл лишь в 2008 году. Создатель Пепе представил часть комикса, на котором Пепе лежит в гробу.
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