"Сохранить Пепе". Создатель известного лягушонка работает над его воскрешением

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"Сохранить Пепе". Создатель известного лягушонка работает над его воскрешением

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Лягушонок Пепе был "убит" в мае 2017 года. Фото: Instagram/@desertislandcomics

Популярный персонаж "погиб" в мае этого года — художник Мэтт Фьюри представил Пепе на Дне бесплатных комиксов в Сиэтле, лежащим в гробу.

Создатель лягушонка Пепе художник Мэтт Фьюри планирует воскресить своего персонажа из-за интернет-троллей, которые сделали его символом ненависти. Об этом пишет агентство Associated Press.

SPOILER ALERT MATT FURIE KILLS PEPE in the Fantagraphics free comic day thing!!

Публикация от Desert Island ️ (@desertislandcomics)

Фьюри и его брат Джейсон запустили краудфандинговую кампанию Save Pepe ("Сохранить Пепе") — они планируют собрать $10 тысяч на новую книгу комиксов с участием лягушонка.

Создатель персонажа сказал, что был удивлён реакцией общества на "смерть Пепе".

— Предполагалось, что это просто шутка, — отметил Фьюри.

Адвокат художника Кимберли Мотли рассматривает возможность судебного процесса против тех, кто извлекает выгоду из образа Пепе без разрешения Фьюри.

Лягушонок Пепе — это один из четырёх героев комикса Мэтта Фьюри Boy`s Club, вышедшего в 2005 году. Большую популярность персонаж обрёл лишь в 2008 году. Создатель Пепе представил часть комикса, на котором Пепе лежит в гробу.

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