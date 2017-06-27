На Аляске мужчина выжил после встречи с медведем благодаря баллончику

Животное вышло из леса и скинуло его с велосипеда, друг мужчины среагировал быстро и распылил в сторону хищника перцовый баллончик.

На Аляске мужчина выжил при встрече с медведем благодаря другу, который напугал животное перцовым баллончиком, сообщает ABC News.

Алекс Ипполити рассказал, что вместе с другом Джеймсом Фредриком ехал по гравийной дороге на велосипедах в Анкоридже, когда услышал шорох в придорожном лесу. По словам Ипполити, медведь вышел "из ниоткуда" и спихнул его друга с велосипеда.

Мужчина рассказал, что думать в этой ситуации пришлось быстро — когда медведь повернулся, он распылил в сторону животного спрей. Медведь вернулся в подлесок, а Ипполити позвонил в 911. Он сумел остановить кровотечение у Фредрика. По словам мужчины, в какой-то момент он заметил, что медведь не один, а в компании медвежонка.

Первыми мужчин обнаружили сотрудники службы по охране окружающей среды, пострадавший Фредрик был доставлен в больницу, сейчас он находится в стабильном состоянии.