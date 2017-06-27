Моди пригласил Трампа вместе с семьёй посетить Индию

Американский президент положительно оценил итоги переговоров с индийским премьер-министром.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил главу американской администрации Дональда Трампа вместе с семьёй посетить Индию и выразил хозяину Белого дома и его супруге благодарность за радушный приём в США.

— Я бы хотел пригласить вас вместе с семьёй в Индию, я надеюсь, что вы дадите мне возможность принимать вас в Индии, — сказал индийский премьер.

Сам Трамп также положительно оценил итоги встречи с премьером. По словам главы государства, страны согласны друг с другом "по большинству вопросов".

— У меня ощущение, что к концу дня мы обо всём договоримся, — пошутил Трамп.

В ходе переговоров политики условились расширить обмен разведданными между странами и укрепить сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, а также углубить координацию по Афганистану "для достижения мира и стабильности в регионе".