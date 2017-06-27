Ударившего арбитра канадского хоккеиста приговорили к 30 суткам тюрьмы

Канадского хоккеиста Коула Тревора Крейна приговорили к 30 суткам лишения свободы за избиение арбитра во время матча юниорских команд. Об этом сообщает Toronto Sun.
Инцидент произошёл 26 марта текущего года. В ходе матча с участием юниорских команд между хоккеистами произошла драка. Один из арбитров попытался разнять спортсменов, но на него с кулаками набросился Тревор Крейн.
На суде хоккеист признал себя виновным и был приговорён к 30 дням тюремного заключения. Кроме того, в течение следующих полутора лет Крейн будет находиться под надзором.
- Популярные
- По времени