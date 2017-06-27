Ударившего арбитра канадского хоккеиста приговорили к 30 суткам тюрьмы

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Ударившего арбитра канадского хоккеиста приговорили к 30 суткам тюрьмы

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Хоккеист и арбитр. Фото: Instagram/@spittinchiclets

Кроме того, 18-летний спортсмен будет обязан письменно извиниться перед пострадавшим.

Канадского хоккеиста Коула Тревора Крейна приговорили к 30 суткам лишения свободы за избиение арбитра во время матча юниорских команд. Об этом сообщает Toronto Sun.

5 minutes for fighting and 30 days in jail for assault

Публикация от Spittin' Chiclets (@spittinchiclets)

Инцидент произошёл 26 марта текущего года. В ходе матча с участием юниорских команд между хоккеистами произошла драка. Один из арбитров попытался разнять спортсменов, но на него с кулаками набросился Тревор Крейн.

На суде хоккеист признал себя виновным и был приговорён к 30 дням тюремного заключения. Кроме того, в течение следующих полутора лет Крейн будет находиться под надзором.

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