Ударившего арбитра канадского хоккеиста приговорили к 30 суткам тюрьмы

Кроме того, 18-летний спортсмен будет обязан письменно извиниться перед пострадавшим.

Канадского хоккеиста Коула Тревора Крейна приговорили к 30 суткам лишения свободы за избиение арбитра во время матча юниорских команд. Об этом сообщает Toronto Sun.

5 minutes for fighting and 30 days in jail for assault Публикация от Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) Июн 26 2017 в 9:02 PDT

Инцидент произошёл 26 марта текущего года. В ходе матча с участием юниорских команд между хоккеистами произошла драка. Один из арбитров попытался разнять спортсменов, но на него с кулаками набросился Тревор Крейн.

На суде хоккеист признал себя виновным и был приговорён к 30 дням тюремного заключения. Кроме того, в течение следующих полутора лет Крейн будет находиться под надзором.