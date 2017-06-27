Трамп заявил о необходимости быстро решить проблему КНДР

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Трамп заявил о необходимости быстро решить проблему КНДР

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Парад, приуроченный к 105-й годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, в Пхеньяне. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

22 июня президент США на год продлил ограничительные меры в отношении Северной Кореи.

Проблема КНДР должна быть решена быстро, так как северокорейский режим создаёт проблемы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

— Режим КНДР создаёт большие проблемы. И это то, что должно быть решено, и, возможно, решено быстро, — отметил Трамп, поблагодарив лидера Индии за то, что страна присоединилась к США и ввела санкции в отношении Пхеньяна.

Напомним, 22 июня президент США на год продлил ограничительные меры в отношении Северной Кореи.

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