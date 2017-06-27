Сечин рассказал о планах "Роснефти" нарастить добычу на 500 млн тонн за 20 лет

Сделать это, по его словам, можно только при условии повышения эффективности процессов добычи.

"Роснефть" намерена в ближайшие 20 лет нарастить добычу на 500 млн тонн нефти. Об этом говорится в статье главы компании Игоря Сечина, опубликованной в газете "Известия".

— Наш анализ показывает, что существующие запасы позволяют нам за 20 лет добыть на 500 млн тонн нефти больше, чем предполагают наши существующие технические планы, — отметил Сечин.

Однако, по его словам, сделать это можно только при условии повышения эффективности процессов добычи. Для этого необходимо "повышение коммерческой скорости бурения, увеличение доли горизонтального бурения скважин минимум до 40%" и другое.