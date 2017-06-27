Модель Миранда Керр передала Минюсту США украшения на сумму более $8 млн

Дорогостоящие ювелирные изделия девушка в 2014 году получила от финансиста из Малайзии.

Австралийская супермодель Миранда Керр передала Министерству юстиции США ювелирные украшения на сумму более $8 млн в рамках дела о мошенничестве в отношении членов малайзийского государственного фонда 1MDB. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

В середине июля 2016 года Минюст США начал расследование, фигурантами которого стали несколько малайзийских чиновников. Согласно материалам дела, они вступили в заговор, чтобы мошенническим способом вывести миллиарды долларов из 1MDB.

По информации WSJ, одним из лиц, замешанных в деле, стал финансист Лю Тэцзо. В частности, на незаконно присвоенные средства он приобрёл украшения для модели Миранды Керр, за которой активно ухаживал с начала 2014 года.

Как передаёт Fox News, на День Святого Валентина Керр получила от финансиста кольцо с бриллиантом в форме сердечка весом 11,72 карата и стоимостью $1,3 млн. А к Рождеству Тэцзо прикупил для возлюбленной серьги с бриллиантами весом 11 каратов за $1,98 млн.

Все украшения, хранившиеся в сейфе в Лос-Анджелесе, модель передала правительственным агентам. Как отмечается, Керр продолжит сотрудничать со следствием.

Минюст США отказывается комментировать информацию.