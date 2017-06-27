Три журналиста покидают CNN после удалённой статьи о "связях с РФ"

Внутреннее расследование показало, что при публикации материала не соблюдались некоторые редакционные правила.

Три журналиста покидают CNN после инцидента с публикацией о "связях" кампании Дональда Трампа с Россией, которая позже была удалена. Об этом сообщил представитель телекомпании.

Отмечается, что это обнародовавший материал Томас Франк, редактор блока, в котором была опубликована статья, Эрик Лихтблау и исполнительный редактор CNN Investigates Лекс Харис.

Внутреннее расследование руководства CNN показало, что при публикации статьи не соблюдались некоторые стандартные редакционные правила.

Напомним, скандал разыгрался после публикации CNN статьи о якобы новом расследовании по "связям Трампа с РФ". В материале говорилось о встрече финансиста Энтони Скарамуччи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Позже материал был удалён, а телекомпании пришлось принести извинения Скарамуччи.

После этого, как сообщил ряд СМИ, телекомпания CNN решила ужесточить правила публикации материалов, связанных с Россией. Теперь ни один такой материал не должен выходить без одобрения исполнительного редактора CNN Money или вице-президента CNN.