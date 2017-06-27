Федеральный прокурор Бразилии предъявил Темеру обвинения в коррупции

Напомним, ранее сообщалось, что полиция обнаружила доказательства получения Темером взяток.

Федеральный прокурор Бразилии предъявил президенту страны Мишелу Темеру обвинения в коррупции, сообщает Reuters.

По данным агентства, в соответствии с законодательством страны, нижняя палата конгресса должна будет провести голосование — давать ли разрешение отдавать главу государства под суд. Известно, что для этого выступить за должны два из трёх депутатов.

Глава государства находится под следствием по свидетельским показаниям со стороны совладельца холдинга J&F Жоэсли Батисту. Темер отрицает сообщения о нарушениях и настаивает, что не уйдёт в отставку. Кроме того, он заявлял о намерении подать в суд на Батисту за клевету.