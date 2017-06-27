Трамп не исключает "вмешательства" РФ и других стран в американские выборы

Ранее американский президент подверг критике своего предшественника Барака Обаму за бездействие после того, как начали появляться сообщения о "вмешательстве".

Как заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, президент США Дональд Трамп не исключает вероятности того, что Россия и другие страны "могли вмешиваться" в избирательный процесс в США.

— Россия и потенциально другие страны могли быть вовлечены, — сказал представитель Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге.

Напомним, в адрес Москвы со стороны Вашингтона неоднократно звучали обвинения в попытке вмешаться в американские выборы. Кроме того, в СМИ регулярно появляются сообщения о якобы связях президента США с РФ.

Сам хозяин Белого дома заявил, что за всё это время не было обнаружено ни одного подтверждения подобным сообщениям.

— На самом деле вся история в том, что президент Обама не сделал ничего после того, как в августе ему сообщили о вмешательстве РФ. Спустя четыре месяца разглядывания РФ под лупой у них нет никаких записей, свидетельствующих о связях с людьми Трампа. Не было никакого сговора или препятствования! Мне должны принести извинения, — написал накануне Трамп в своём "твиттере".