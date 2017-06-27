Трамп назвал себя и премьера Индии мировыми лидерами соцсетей

Нарендра Моди находится с официальным визитом в США, он уже провёл с главой американской администрации переговоры.

Встречая премьер-министра Индии в Вашингтоне, президент США Дональд Трамп назвал себя и Нарендру Моди мировыми лидерами соцсетей.

— Я рад сообщить американскому и индийскому народу, прессе, что мы — мировые лидеры в соцсетях. Мы верим в возможность давать народу быть на прямой связи с чиновниками и слышать отклик, — заявил Трамп.

Отметим, что индийский премьер находится с официальным визитом в США. В ходе переговоров Трамп и Моди условились расширить обмен разведданными и укрепить сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Моди также пригласил главу американской администрации вместе с семьёй посетить Индию.