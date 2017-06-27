Один из самых разыскиваемых в Австралии преступников жил в 20 метрах от полиции

Мужчина почти три года жил под разными именами и менял внешность и в конце концов обосновался под носом полиции.

Один из самых разыскиваемых в Австралии преступников, с 2014 года укрывавшийся от властей, как оказалось, на протяжении последних шести месяцев жил всего в 20 метрах от полицейского участка, сообщает Daily Mail.

По данным издания, 42-летний Даррен Риспен, имеющий очень серьёзный авторитет в мире наркоторговли, после предъявления обвинений в октябре 2014-го был отпущен под залог в 200 тысяч долларов. В декабре того же года он не появился в суде, и был выписан ордер на его арест. В течение всего этого времени преступник скрывался от полиции под разными именами и постоянно изменял внешность. В конце концов Риспен обосновался в населённом пункте Нельсон Бэй, причем девушка, с которой он жил, вероятнее всего, не знала о прошлом своего избранника.

Darren Rispen is allegedly linked to a plane that was raided for drugs at Illawarra Regional Airport in 2014.https://t.co/nrQx18t68m — Illawarra Mercury (@illawarramerc) 26 июня 2017 г.

— Он был прямо под нашим носом, и в конце концов мы его выцепили, — рассказал детектив.