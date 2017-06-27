В США фармацевта осудили на 9 лет за вспышку менингита, унёсшую 76 жизней

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В США фармацевта осудили на 9 лет за вспышку менингита, унёсшую 76 жизней

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Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

В 2012 году фармацевтическая компания NECC распространила препарат, ставший причиной вспышки опасного заболевания.

Соучредитель фармацевтической компании Барри Кадден получил девять лет тюрьмы из-за мошенничества во время вспышки менингита, которая в 2012 году привела к смерти 76 человек, сообщает Reuters.

Как сообщается, гособвинители просили для 50-летнего Барри Каддена как минимум 35 лет заключения. По их словам, именно он заправлял производством лекарств, по его требованиям для увеличения прибыли их изготовляли в антисанитарных и опасных условиях.

Напомним, в 2012 году фармацевтическая компания New England Compounding Center (NECC) распространила ставший причиной вспышки грибкового менингита препарат. Пациенты жаловались на сильные боли, под угрозой оказалось несколько тысяч человек в 23 штатах США. Позже лекарство было отозвано и начались разбирательства.

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