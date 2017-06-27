ФБР начало расследование в отношении супруги экс-кандидата в президенты США

Согласно материалам дела, женщина могла делать ложные утверждения, чтобы привлечь финансирование в размере $10 млн.

ФБР начало расследование в отношении Джейн О`Мира Сандерс — супруги сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, которую заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщает Associated Press.

Заявление в отношении супруги сенатора подал Брэйди Тонсинг в начале 2016 года. Во время предвыборной гонки он руководил избирательной кампанией Дональда Трампа.

По данным Тонсинга, Джейн Сандерс, являясь руководителем колледжа в Берлингтоне (штат Вермонт), привлекла $10 млн, чтобы купить участок земли недалеко от учебного заведения. Тогда она утверждала, что вложение средств является выгодным и скоро окупится. В 2011 году она ушла из колледжа, а спустя пять лет заведение, погрязнув в долгах, закрылось.

Отмечается, что Сандерс уже наняла адвоката Джеффа Уивера, который будет представлять её интересы. Уивер подчеркнул, что обвинения против его подзащитной были выдвинуты по политическим мотивам.