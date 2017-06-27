Северокорейские СМИ окрестили политику Трампа "нацизмом 21-го века"

В материале ЦТАК говорится, что американский президент в попытке защитить интересы Вашингтона не признаёт право других стран на независимость, существование и развитие.

В северокорейских СМИ политику президента США Дональда Трампа назвали позицией "Америка в первую очередь" и назвали её "нацизмом 21-го века". Как сообщает Yonhap, в Пхеньяне полагают, что Вашингтон стремится "задушить" другие страны для удовлетворения своих интересов.

В материале Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) говорится, что политика президента США "усиливает крайнюю агрессию и шовинизм в отношении других стран" и напоминает концепцию мировой оккупации Адольфа Гитлера.

— Идея — американская версия нацизма, намного превосходящая фашизм в прошлом веке в его свирепой, жестокой и шовинистической природе, — сказано в статье.