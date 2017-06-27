PRC: Образ США в мире ухудшился за время президентства Трампа

Рейтинг благосклонности к США упал с 64% до 49% за пять месяцев президентства Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на результаты исследования Pew Research Center.
Вступив в должность президента, Трамп пообещал, что будет придерживаться политики "Америка прежде всего". С тех пор он постоянно говорит о стене на границе с Мексикой, объявил о выходе из Парижского климатического соглашения, обвинил ряд стран, в том числе Канаду, Германию и Китай, в недобросовестной торговой политике, отмечает Reuters.
Резкое снижение рейтинга отмечается в Мексике. Теперь благоприятное мнение о США выражают лишь 30% мексиканцев, тогда как в конце президентского срока Барака Обамы их было 66%. В Канаде и Германии этот показатель снизился на 22 пункта — до 43% и 35% соответственно.
Отмечается, что 75% опрошенных назвали Трампа высокомерным, 65% — нетолерантным и 62% — опасным. При этом, по мнению 55% респондентов, американский президент является сильным лидером.
Опрос был проведён в 37 странах мира.
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