Володин призвал объединить усилия для обеспечения безопасности в Евразии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к спикерам парламентов стран Евразии с призывом объединить усилия для обеспечения безопасности на континенте.
Напомним, Володин находится в Сеуле с двухдневным визитом, во вторник открылось второе совещание спикеров парламентов стран Евразии.
— Мы видим одной из ключевых задач консолидацию усилий в целях обеспечения безопасности нашего общего дома. Это обязательное условие для поступательного развития на пространстве Евразии, — сказал спикер Госдумы.
Как отметил Володин, парламентам государств также необходимо объединить усилия для выработки способов противодейтствия таким угрозам, как терроризм и экстремизм, наркотрафик и проблемы миграции.
— Здесь работа наших национальных парламентов и межпарламентских организаций состоит в выработке единых подходов в борьбе с терроризмом и гармонизации законодательств в сфере безопасности. И сегодняшнее совещание может стать отправной точкой для выработки конкретных предложений, — заявил спикер Госдумы.
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