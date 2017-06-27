Южной Корее предложили увеличить инвестиции в Дальний Восток до $3 млрд

Минвостокразвития РФ поставило цель увеличить объём инвестиционного сотрудничества с Южной Кореей по проектам на Дальнем Востоке с 70 млн долларов до 3 млрд за три года. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
— Полагаю целесообразным на очередном заседании нашей межправительственной комиссии зафиксировать цель: добиться в ближайшие три года объёма инвестиционного сотрудничества на уровне не менее 3 млрд долларов. Цель, которую мы предлагаем зафиксировать, абсолютно достижима при полноценных практических усилиях с двух сторон, — отметил замминистра Александр Крутиков на XI заседании Российско-корейского комитета по Дальнему Востоку и Сибири.
Замглавы МИД Южной Кореи Ли Джон Гю назвал достижение такого объёма инвестиций за три года амбициозной и привлекательной целью. По его словам, правительства двух стран должны внимательно её рассмотреть.
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