Южной Корее предложили увеличить инвестиции в Дальний Восток до $3 млрд

Сегодня корейские компании реализуют шесть проектов в ТОР и Свободном порту Владивосток с объёмом инвестиций почти 70 млн долларов.

Минвостокразвития РФ поставило цель увеличить объём инвестиционного сотрудничества с Южной Кореей по проектам на Дальнем Востоке с 70 млн долларов до 3 млрд за три года. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

— Полагаю целесообразным на очередном заседании нашей межправительственной комиссии зафиксировать цель: добиться в ближайшие три года объёма инвестиционного сотрудничества на уровне не менее 3 млрд долларов. Цель, которую мы предлагаем зафиксировать, абсолютно достижима при полноценных практических усилиях с двух сторон, — отметил замминистра Александр Крутиков на XI заседании Российско-корейского комитета по Дальнему Востоку и Сибири.

Замглавы МИД Южной Кореи Ли Джон Гю назвал достижение такого объёма инвестиций за три года амбициозной и привлекательной целью. По его словам, правительства двух стран должны внимательно её рассмотреть.