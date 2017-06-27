Режим ЧС введён в Забайкальском крае из-за пожаров

Минприроды региона было поручено обеспечить своевременное реагирование сил лесопожарных формирований, а также тушение природных пожаров в день обнаружения.

Режим чрезвычайной ситуации введён на территории Забайкальского края из-за сухой ветреной погоды, высокой температуры воздуха, а также большого количества зарегистрированных природных пожаров. Об этом сообщается на сайте Министерства природных ресурсов региона.

— Чрезвычайная ситуация классифицирована как чрезвычайная ситуация регионального характера. В связи с этим необходимо приостанавить деятельность организаций, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, в случае существования угрозы безопасности жизнедеятельности работников и иных граждан, находящихся на их территории, — говорится в сообщении.

Напомним, лесные пожары охватили Забайкалье в конце марта, в связи с чем местные власти ввели режим ЧС. На тот момент, по данным Минприроды, огнём было охвачено 2,3 тысяч га леса.