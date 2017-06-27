В Иране прокомментировали санкции США против Москвы и Тегерана

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В Иране прокомментировали санкции США против Москвы и Тегерана

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Председатель Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Али Лариджани/ Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По словам главы иранского парламента, это решение американского сената противоречит обязательствам Вашингтона.

Глава иранского парламента Али Ардашир Лариджани прокомментировал недавнее решение Сената США о введении санкций против иранских и российских организаций и граждан.

— Мы в Иране считаем, что эти действия противоречат решениям и обязательствам США, которые вытекают из международного права, и говорят о неправомерности вмешательства в дела других государств, — отметил Лариджани.

По его словам, необходимо создать механизм для предотвращения таких решений региональными правительствами.

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