Трамп принял приглашение Моди посетить Индию

Когда именно может состояться визит лидера Соединённых Штатов и его семьи, не уточняется.

Президент США Дональд Трамп принял приглашение премьер-министра Индии Нарендры Моди нанести визит в Индию. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

— Президент Трамп с радостью принял приглашение премьер-министра Моди посетить Индию. Они настроены на совместную работу в духе дружбы в предстоящие годы, — говорится в заявлении от имени пресс-секретаря администрации президента Шона Спайсера.

В документе также отмечается, что Трамп и Моди призывают власти Пакистана не позволять террористам использовать территорию страны для совершения нападения на другие государства.

Ранее Лайф сообщал, что Моди в ходе визита в США пригласил американского лидера вместе с семьёй посетить Индию и выразил хозяину Белого дома и его супруге благодарность за тёплый приём.